Arkiv 0,1.0 förnekar sig inte

Ni känner förstås det gamla talesättet: Ett bra bildarkiv får dig att skriva mer än 1 000 tecken.

Det började med att jag jobbade med en historisk artikel om en Mercedes-Benz med uppåtsvängande dörrar. Den var illustrerad med bilder ur bilvärldens kanske mest fantastiska djuparkiv. I detta råder en ordning en skribent eller historiker fullkomligt baxnar inför, men så är den ju tysk också, ordningen, och den sträcker sig 125 år tillbaka i tiden och innehåller precis allt man vill veta.

Vilket man kan tacka för när det är dags att skriva en artikel av historisk typ.

Själv hade jag i all ödmjukhet tänkt illustrera den här lilla betraktelse du nu läser med en bild som också föreställer en Mercedes-Benz med uppåtsvängande dörrar. Det gäller närmare bestämt en bild som togs på Uno-X bensinstation i centrala Lidköping i april 1969 och där en silverfärgad Mercedes-Benz 300 SL avporträtteras.

Det var ett vackert exemplar som en gång tillhörde en kollega till min far och som jag just, för kanske andra eller tredje gången, varit ute och åkt i. Vid den här tiden visste jag redan att 300 SL var en ovanlig sak, men så förbenat märkvärdig var den ändå inte. Det hände att jag såg en och tänkte att »jaha, där kommer en sådan«. Jag tyckte emellertid att just detta exemplar såg så otroligt tufft ut, med avplockade stötfångare, röd skinnklädsel, vit ratt och två stora KAK-märken på backluckan. Storögt försökte jag fotografera skapelsen med min lilla Instamatic-kamera och jag vet att jag lyckades. Jag har haft de små fyrkantiga bilderna med vit ram framme åtskilliga gånger sedan dess, bevarat dem som ett varmt minne och liksom sugit på karamellen och tänkt att en dag, då ska jag minsann visa den här bilen för en läsekrets, om jag någonsin får någon. Till exempel nu. Jag ska bara plocka fram bilderna först.

Först går jag alltså till min bokhylla, där bristen på tysk ordning är uppenbar. Jag hittar några fotopärmar och bläddrar fram hemska bilder på mig själv i något slags afghan-päls (som det hette på 1970-talet), utsvängda jeans och lurvfrisyr som räcker ned till axlarna, toppad med bruntonade pilotglasögon av maxiformat. I 1980-talspärmen bär jag utan att skämmas röda plastglasögon och kavaj med breda puff … nä, av barmhärtighetsskäl röjer jag inte mer.

Jag går över till de svarta arkivboxarna, där lager på lager av bilbroschyrer, bilbilder och bilreklam svämmar över bräddarna. Papper på papper, bild på bild, pressrelease efter pressrelease, i slumpmässigt utformad systematik. Jag har tydligen sparat massor av material på såväl Daihatsu Applause som Porsche 928 S och minsann finns det inte en Gordon Keeble-hög också. Men ännu ingen Måsvinge från Lidköping i april 1969.

Jag vänder mig om till nästa hylla och småmapparna med ännu icke i album införda pappersbilder (det blir vilket år som helst), samt deras underavdelning »Negativ, diverse«. Det där sista är all arkivkulturs värsta ord och jag använder det sålunda alltför ofta.

Jag skulle verkligen behöva lite preussisk ordning här, men börjar bläddra. Där har vi konfirmationslägret 1973 och prästens gamla Folka, där en skolutflykt till Tiveden och de skrangliga hyr-Transit vi åkte i, där en Opel Admiral cabriolet 1938 i Båstad sommaren 1968, ser man på – jag kanske närmar mig? Men nix, Måsvingen flaxar inte upp ur gömmorna.

Bredvid LP-skivorna, som faktiskt står i bokstavsordning, kors, står den röda, hoptejpade och axelavståndsförkortade skolådan från Dexter. Arkivsystem 0,1.0! Det hade jag glömt bort! I ett anfall av preusseri skaffade jag för flera decennier sedan en uppsättning arkivgråblå alfabetskort och började sortera in bilbilder i skokartongen i, för en gångs skull, bokstavsordning. Så nu ska vi se här … J, K, blädder, blädder, L, blädder, M: Mercedes-Benz!

Men nej. Ingen Måsvinge. Däremot »Moped«, en blå och vit och väldigt eländig sak, med högt styre, lågt chassi, plast på sadeln, små hjul och allmänt miserabel profil.

Fototillfälle, enligt baksidan av den fyrkantiga Instamatic-bilden, »Uno-X, Lidköping, april 1969.« Och så ett tillägg: »Åt andra hållet stod Löfstedts 300 SL«.